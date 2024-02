Beziehungen zwischen Israel und Vatikan wegen Gaza-Krieg am "Tiefpunkt"

Außerdem habe die Bevölkerung in Gaza „aktiv an dem Überfall vom 7. Oktober teilgenommen.“

Längere Vorgeschichte

Laut dem Vatikanreporter der Tageszeitung La Repubblica, Iacopo Scaramuzzi, ist man im Vatikan über den scharfen Angriff auf Parolin erstaunt. Tatsache ist aber, dass sich der Unmut zwischen dem Heiligen Stuhl und Israel schon seit geraumer Zeit aufgebaut hat – genau genommen seit dem Hamas-Angriff auf Israel am 7. Oktober, bei dem rund 1.200 Menschen getötet und 250 in den Gazastreifen verschleppt wurden.

In den Augen Israels hat der Vatikan keine klare Position gegenüber der Hamas eingenommen. Schon um die Weihnachtszeit hatte Botschafter Schutz in einem Interview mit dem US-Portal Crux beklagt, dass Papst Franziskus über die humanitären Nöte der Menschen in Gaza spreche, nicht aber über den 7. Oktober, die Hamas und die nach wie vor in der Gewalt der Terrororganisation befindlichen israelischen Geiseln.