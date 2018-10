Obama und Clinton kritisierten Trump nach Briefbombenserie

Nach der Festnahme im Fall der Serie von Briefbomben an Leute, die Donald Trump immer wieder als Ziel seiner verbalen Attacken ausgewählt hatte - darunter auch Obama und Hillary Clinton - hat unterdessen auch seine Ex-Konkurrentin Clinton dem US-Präsidenten wegen seiner aggressiven und hasserfüllten Rhetorik eine Mitschuld gegeben. "Wir leben in einer Zeit, in der die Atmosphäre unberechenbar und hasserfüllt ist, und wir haben einen Präsidenten, der die ganze Zeit rücksichtlose Rhetorik praktiziert, die alle möglichen Leute erniedrigen und dämonisieren soll", sagte Clinton in New York.

"Er peitscht die Zuschauer auf, die zu ihm kommen, und es ist fast wie eine Sucht: Er treibt sie an, und sie geben ihm das zurück, was er anscheinend braucht, um sich stark und wichtig zu fühlen", sagte Clinton weiter. "Das ist tragisch, aber auch sehr gefährlich."