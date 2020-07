Obama bereit, den Irak zu unterstützen

Die irakische Regierung hat die USA nun auch offiziell gebeten, sie im Kampf gegen die ISIS-Jihadisten mit Luftangriffen zu unterstützen. Bagdad habe gemäß einem Sicherheitsabkommen zwischen den beiden Ländern um "Luftschläge gegen die Terroristengruppen" angesucht, sagte der irakische Außenminister Hoshjar Sebari am Mittwoch im saudi-arabischen Jeddah. Die Terrorgruppe hatte zuvor ihre Offensive ausgeweitet und die größte Raffinerie des Landes in Baiji angegriffen. " Islamischer Staat im Irak und der Levante" (ISIS) hatte vergangene Woche in einer Blitzoffensive Mossul und die umliegende Provinz Ninive sowie Teile der angrenzenden Provinzen in ihre Gewalt gebracht. Vielerorts zog sich die Armee kampflos zurück, zahlreiche Soldaten desertierten.

Auch am Mittwoch nahmen die Islamisten nach eigenen Angaben mehrere Dörfer in der ostsyrischen Provinz Deir el-Zor ein und rückten im Norden des Landes näher an die Stadt Aleppo heran. Der kurdische Präsident ruft indes Ex-Peschmerga-Soldaten aus dem Ruhestand, um gegen ISIS zu kämpfen. Anhänger verbreiteten am Mittwoch via Twitter, die Miliz sei bis nach Tal Jijan vorgerückt.

Tal Jijan liegt rund 30 Kilometer nordöstlich von Aleppo. Die Region soll lange Zeit in Händen der islamistischen Al-Nusra-Front gewesen sein. ISIS kämpft im Norden und Osten Syriens gegen das Assad-Regime, vor allem jedoch auch gegen Islamistengruppen wie die Nusra-Front und andere syrische Rebellen. Fest unter ISIS-Kontrolle ist bereits die Provinz Raqqa östlich von Aleppo