Österreicher aus Kampfgebiet im Irak gerettet

Tagelang wurde hektisch zwischen den Krisenteams in Berlin, Wien und anderen Hauptstädten telefoniert. Alles drehte sich um die Frage, wie 50 Siemens-Techniker – darunter ein Österreicher und acht Deutsche – aus der Gefahrenzone in der Stadt Baiji, 200 Kilometer nördlich von Bagdad, herausgeholt werden können. Die Ingenieure waren vorige Woche von der Offensive der ISIS-Milizen überrascht worden. Ihr Glück: Die Kämpfer, die für ihre Brutalität und Geiselnahmen berüchtigt sind, durchsuchten nicht das Gelände des Kraftwerkes, auf dem sich die Siemens-Mitarbeiter versteckt hatten. Nach einem gescheiterten Fluchtversuch auf dem Landweg konnten sie schließlich am Sonntag laut Spiegel online von irakischen Armeehubschraubern und einem von Siemens gecharterten Privatjet in Sicherheit gebracht werden. In Erbil, im kurdischen Nordirak, warten sie jetzt offenbar eine Entscheidung von Siemens ab, wie es weitergehen soll.

"Wir haben mit dem Österreicher gesprochen. Es geht ihm gut", sagt Außenamtssprecher Martin Weiss und bestätigt dem KURIER die enge Kooperation mit dem deutschen Krisenteam sowie mit Siemens. Erst am Dienstag, als klar war, dass alle Techniker in Sicherheit sind, sei die Information frei gegeben worden.

Bei Siemens Österreich gibt man sich dennoch weiter ziemlich zugeknöpft. "Ja, es war ein Österreicher dabei. Wer er ist, ob er im Irak bleibt oder nach Hause kommt – das entzieht sich meiner Kenntnis", sagt Konzernpressesprecher Walter Sattlberger dem KURIER. Auch über den Ablauf der Rettungsaktion schweigt er sich aus. "Sie müssen bedenken, dass viele internationale Unternehmen in der Raffinerie-Stadt Baiji tätig sind. Wir wollen niemanden gefährden." Das Projekt, an dem die Siemens-Techniker in Baiji gearbeitet haben, sei jedenfalls vorerst auf Eis gelegt, so Sattlberger.

In Baiji, wo die wichtigsten Ölraffinerien des Landes stationiert sind, tobten am Dienstag weiter Kämpfe zwischen den Extremisten und Armeeangehörigen. Die größte Raffinerie wurde nach Angaben von Mitarbeitern geschlossen. Der Ölpreis auf den internationalen Märkten ist bereits gestiegen.