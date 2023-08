Notstrom für AKW Saporischschja: Stromausfall möglich

Polen verlegt bis zu 10.000 Soldaten an Grenze

Polen will bis zu 10.000 Soldaten an die Grenze zu Belarus verlegen. 4.000 sollten den Grenzschutz direkt unterstützen, 6.000 seien in Reserve, sagte Verteidigungsminister Mariusz Blaszczak in einem Radiointerview am Donnerstag.

"Wir verlegen die Armee näher an die Grenze zu Belarus, um den Aggressor abzuschrecken - und damit er es nicht wagt, uns anzugreifen."