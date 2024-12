Fünf Jahre nach dem Inferno: Notre Dame öffnet wieder - dank dieser Menschen

In der Pariser Kirche Saint-Séverin ist jene fiebrige Nervosität spürbar, die sich bei Proben kurz vor einem anstehenden Konzert einstellt. Der Organist hat bereits angefangen zu spielen, als der Dirigent nochmals zu ihm geht, ihm etwas zuflüstert, zurück vor den Chor kommt und den Einsatz gibt.

Interpretiert wird Gabriel Faurés „Cantique de Jean Racine“, der „Gesang von Jean Racine“: Ein feierliches Werk mit getragenem Rhythmus, ausgesucht für einen besonderen Anlass, nämlich eine Messe am 11. Dezember in der Kathedrale Notre-Dame – eine der ersten nach ihrer Wiedereröffnung am kommenden Samstag, fünfeinhalb Jahre nach dem schweren Brand.