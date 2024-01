Norwegen vergibt neue Lizenzen für Öl- und Gasförderung

Norwegen hat 62 neue Lizenzen für die Öl- und Gasförderung vergeben und damit Proteste von Umweltorganisationen ausgelöst. 29 Lizenzen wurden in der Nordsee, 25 in der Norwegischen See und acht in der Barentssee vergeben, wie die Regierung am Dienstag mitteilte. So viele Lizenzen auf einmal in bereits entwickelten Fördergebieten hat Oslo schon seit mehreren Jahren nicht vergeben. 2022 wurden etwa nur 47 Lizenzen vergeben.

Die Vergabe der neuen Lizenzen sei wichtig für Beschäftigung und Wertschöpfung in der norwegischen Öl- und Gasindustrie und "erleichtert zudem die Rolle Norwegens als stabiler Energielieferant für Europa", erklärte Energieminister Terje Aasland. Norwegen hat seit dem Ukraine-Krieg Russland als größter Erdgaslieferant Europas abgelöst und ist auch ein wichtiger Erdölproduzent.

