Norwegen erlaubt umstrittenen Tiefseebergbau: Was das bedeutet

von Lukas Bergmann

Lithium, Scandium, Kobalt: Im Nordmeer zwischen Island und Spitzbergen haben Forscher Millionen Tonnen an seltenen Erden unter dem Boden entdeckt. Diese braucht man zum Beispiel, um Batterien herzustellen.

Bisher war diese Rohstoffquelle nicht erschlossen, mit einem neuen Gesetz in Norwegen ändert sich das nun. Die Regierung in Oslo erlaubte am Dienstag in diesem Gebiet, das circa dreimal so groß wie Österreich ist, als erstes Land den Tiefseebergbau.