Nordirland: Krawalle im Pulverfass Belfast

Viel diskutiert wird über die Ursachen der neuen Gewaltwelle: Geht es um neu entfachte alte Konflikte oder um Kriminelle und sozial Verdrossene, die nur nach einem Vorwand suchen?

Die Behörden machen militante Protestanten-Gruppen, die auch in Drogenhandel und anderen Verbrechen aktiv sein sollen, verantwortlich. „Eine kleine Gruppe frustrierter krimineller Elemente“ hetze sozial benachteiligte und frustrierte Junge, die nach dem Karfreitagsabkommen von 1998 geboren wurden, zu den „eindeutig orchestrierten“ Krawallen auf, meinte ein Polizeisprecher.

Ein anderer aktueller Anlass war die Entscheidung der Polizei, Sinn Fein-Politiker, die trotz Corona-Restriktionen an der Beerdigung eines früheren IRA-Terroristen teilnahmen, nicht zu belangen.

Und auch der Brexit-Deal und das umstrittene Nordirland-Protokoll spielen laut Experten eine Rolle. So kritisieren Unionisten die seit heuer geltenden Warenkontrollen in Nordirland. Sie sehen das als Grenze zum Rest Großbritanniens. Eine Folge des Brexits, die auch zu teils leeren Supermarktregalen geführt hat.

„Manche Protestanten sind mit der Londoner Regierung unzufrieden wegen ihrer Behandlung in puncto Brexit“, erklärt Tom Devine, emeritierter Professor der Universität Edinburgh, dem KURIER. Graffiti mit Warnungen wie „Keine Grenze in der Irischen See“ oder „Alle Grenzbeamten sind Ziele“ wurden versprüht.

Kürzlich zog der Dachverband der unionistischen Paramilitärs in einem Brief an Johnson auch seine Unterstützung für das Friedensabkommen zurück. „Es gibt seit Langem Besorgnis und Unzufriedenheit mit dem Friedensprozess“, erklärte Jonathan Caine, ein Nordirland-Experte und konservativer Vertreter im britischen Oberhaus, der BBC. „Loyalisten sehen ihn als Erfolg für Republikaner, aber fühlen sich selbst zurückgelassen“.