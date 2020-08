Nordirischer Friedensnobelpreisträger John Hume verstorben

Am 10. April 1998 wurden zwei Abkommen in Belfast unterzeichnet, die dem jahrzehntelangen blutigen Konflikt zwischen pro-irischen, katholisch geprägten Nationalisten, die für ein vereinigtes Irland kämpften, und pro-britischen, protestantischen Unionisten, die an dem gemeinsamen Staat mit Großbritannien festhielten, vorerst ein Ende setzten.

Einerseits verpflichteten sich London und Dublin, sich an das Abkommen zu binden, andererseits setzten die maßgeblichen politischen Parteien Nordirlands ein ausgeklügeltes System ein, das ein Machtgleichgewicht zwischen Nationalisten und Unionisten sichern und zudem die Regierung der Provinz weitgehend in nordirische Hände geben sollte.

Recht auf irische Staatsbürgerschaft

Der Text hielt fest, dass Nordirland zum Vereinigten Königreich gehört und nur durch eine Volksabstimmung von diesem Staat getrennt und mit Irland vereinigt werden kann. Gleichzeitig spricht das Abkommen allen Einwohnern der Irischen Insel das Recht auf Zugehörigkeit zur irischen Nation und auch das Recht auf die irische Staatsbürgerschaft zu.

Aufgrund des Karfreitagsabkommens wurden ein nordirisches Parlament (Northern Ireland Assembly) sowie eine eigene Exekutive der Provinz gegründet. Die Parlamentarier müssen sich aufgrund der Regelung zu Beginn der Legislaturperiode als „Nationalisten“, „Unionisten“ oder „Andere“ deklarieren. Bei manchen Abstimmungen in Plenum sind nicht nur eine Mehrheit der Stimmen, sondern Mehrheiten in beiden politischen Gemeinschaften notwendig.

Verteilung der Minister

Die Ministersitze in der Exekutive werden entsprechend dem Wahlergebnis proportional zwischen den Parteien aufgeteilt, um eine Repräsentation aller wichtigen politischen Kräfte zu gewährleisten. An der Spitze stehen ein Regierungschef (First Minister) und dessen Stellvertreter (Deputy First Minister), von denen einer der unionistischen und einer der nationalistischen Seite angehören muss. Seit dem Rücktritt der nordirischen Regierungsdoppelspitze im Jänner 2017 nach einem Finanzskandal hat Nordirland derzeit keine Regierung. Das nordirische Parlament ist ebenfalls suspendiert.

Das Karfreitagsabkommen schuf weiters verschiedene Institutionen zur besseren Kooperation zwischen Irland und Nordirland bzw. zwischen Großbritannien und Irland. Dadurch hat auch die Republik Irland ein Mitspracherecht bezüglich mancher politischer Entscheidungen, die die Provinz betreffen.

Volksabstimmungen

Das Abkommen wurde durch Volksabstimmungen in Nordirland bzw. in der Republik Irland (letztere über die notwendigen Verfassungsänderungen) auch von der Bevölkerung bestätigt. 1998 wurden zwei führende gemäßigte Politiker Nordirlands, der Nationalist John Hume und der Unionist David Trimble, für das Karfreitagsabkommen mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet.