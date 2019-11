Nobelpreis an Abiy Ahmed: "Hätten sich alle Äthiopier verdient"

Vertrauensaufbau nötig

Tatsächlich habe sich in den vergangenen eineinhalb Jahren (Abiy Ahmed kam im April 2018 an die Macht) einiges zum Positiven verändert. So seien die Pressegesetze liberalisiert worden, was Wondimu dazu animierte, den Privat-TV-Sender Asham mitzubegründen. Auch die so genannten Anti-Terror-Gesetze, mit denen zuvor politische Regime-Gegner mundtot gemacht wurden, seien gelockert worden, so der Intellektuelle.