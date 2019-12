Nightmare on Downing Street: Was, wenn Corbyn Premier wird?

All das gemeinsam rechtfertigt freilich nicht, warum die britischen Konservativen in Corbyn eine Schreckensgestalt sehen. Sie treibt vielmehr um, was die Briten in puncto Außen- und Wirtschaftspolitik erwarten würde: Nicht nur die Israel-Frage wäre da ungeklärt, sondern auch das britische Verhältnis zu Russland. Nach dem Mord an dem russischen Ex-Agenten Sergej Skripal, bei dem die britischen Behörden eindeutige Beweise für eine russische Verwicklung hatten, meinte Corbyn lapidar: Die Anschuldigungen gegen Moskau seien "genauso wackelig" wie gegen Saddam Hussein im Jahr 2004. Und dass Corbyn eine Reichensteuer einführen will, kommt freilich in der Londoner City nicht gut an: Da wird davor gewarnt, dass man sich als Vermögender besser einen neuen Wohnsitz außerhalb Großbritanniens suchen sollte.

Bei vielen, die nicht über das große Geld verfügen, kommt die höchst professionell gemachte Kampagne Corbyns aber dennoch gut an. Seine Ideen der Rückverstaatlichung von Bahn, Wasserversorgung, Post oder Energieversorgung sorgen zwar bei Anlegern für Angstzustände, für Wähler ohne Aktiendepot wären sie aber durchaus wünschenswert – laut dem Umfrageinstitut YouGov sind mehr als die Hälfte der Befragten dafür.