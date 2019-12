Wie im Fasching: Boris Johnson war im Wahlkampf nichts zu blöd

Der Schreck jedes PR-Beraters, der Albtraum einer Partei - doch bei den Briten scheint es zu funktionieren. Es gibt keine schlechten Nachrichten außer keine Nachrichten. Das scheint das Motto Boris Johnsons zu sein. Und das nicht erst in diesem Wahlkampf.

Johnson geht als Premierminister Großbritanniens in eine von ihm angezettelte Wahl. Sein Terminkalender in den vergangenen Wochen war voll mit Terminen. Immer mit dabei: Ein Tross von Pressefotografen.

Bei einer Aktion, die schwer an einen österreichischen Pizzalieferanten erinnerte, lieferte Johnson am Mittwochmorgen Milch an scheinbar Ahnungslose. Dabei verriet sich eine junge Tory-Wählerin, die beliefert wurde, als sie sagte: "Mit so vielen Menschen hatte ich aber nicht gerechnet."