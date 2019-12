Brexit oder nicht Brexit - die Szenarien nach der Wahl

Patt mit Vorteil für Labour

Schafft Johnson keine Absolute Mehrheit, hat Labour die besseren Karten. Eine Absolute Mehrheit für die Linken unter Parteichef Jeremy Corbyn scheint ausgeschlossen. Aber Labour hat eines, was die Tories nicht haben: Mögliche Verbündete im Parlament. Sämtliche Kleinparteien haben einer Mehrheitsbeschaffung für die Tories bereits eine Absage erteilt. Selbst die nordirische DUP, die die Tory-Regierung seit 2017 stützt, hat den Konservativen die Unterstützung in Zukunft untersagt. Sie fühlt sich von Johnson verraten.

Die Liberaldemokraten, die Grünen sowie die schottischen und walisischen Nationalisten können sich hingegen eine Unterstützung für Labour vorstellen. Das Zünglein an der Waage wäre dabei wohl die schottische SNP, die erneut drittstärkste Fraktion im Parlament werden dürfte. Sie hat eine Koalition mit Labour zwar ausgeschlossen, kann sich eine Zusammenarbeit aber vorstellen. Bedingung: Ein neues Referendum über die schottische Unabhängigkeit. Corbyn hat sich dahingehend auch positiv geäußert.

Was die möglichen Kleinpartner von Labour eint: Sie alle sind Gegner des Brexit. Und wenn auch Corbyn selbst eine eher verwaschene Linie zu dem Thema gefahren war, so hat er seine Vorstellungen dahingehend skizziert: Im Falle einer Labour-Regierung will er das Austrittsabkommen neu verhandeln, um Großbritannien langfristig in einer Zollunion mit der EU zu halten. Das ausverhandelte Abkommen will Corbyn dann den Briten zur Abstimmung vorlegen. Mit der Alternativ-Option: Verbleib in der EU. All das soll rasch über die Bühne gehen: Binnen sechs Monaten.