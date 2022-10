Niedersachsen-Wahl: SPD trotz Verlusten klar stärkste Kraft

Bei der Landtagswahl im deutschen Bundesland Niedersachsen ist die SPD von Ministerpräsident Stephan Weil am Sonntag klar stärkste Kraft geworden. Ersten Hochrechnungen kamen die Sozialdemokraten auf rund 33 (2017: 36,9) Prozent der abgegebenen Stimmen. Das sagten sowohl ARD als auch ZDF voraus. Ministerpräsident Stephan Weil kann sich damit den Koalitionspartner aussuchen. Bisher regierte er zusammen mit der konservativen CDU. Diese kam demnach auf 27,5 (2017: 33,6) Prozent.

CDU-Landeschef kündigte Rücktritt an

Die CDU mit Spitzenkandidat Bernd Althusmann erzielte das schlechteste Ergebnis seit 60 Jahren. Althusmann kündigte in Folge seinen Rücktritt als CDU-Landeschef in Niedersachsen an. Deutlich zulegen konnte die rechtsgerichtete AfD, die zuletzt scharf die Energie- und Russlandpolitik der Ampel-Koalition im Bund aus SPD, Grünen und FDP kritisiert und wegen der sprunghaft gestiegenen Strompreise einen heißen Herbst angekündigt hatte. Die Grünen, die ebenfalls mit der SPD ein Bündnis schmieden wollen, lagen bei gut 14 (2017: 8,7) Prozent. Die AfD kam auf knapp zwölf (2017: 6,2) Prozent. Um den Wiedereinzug in den Langtag in Hannover musste die FDP zittern. Die Liberalen lagen bei rund fünf (2017: 7,5) Prozent.