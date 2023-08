Niederlande: Kreuzfahrtschiff wird Flüchtlingswohnheim

Wegen der großen Wohnungsnot setzen die Niederlande nun zunehmend Kreuzfahrtschiffe ein, um Geflüchtete unterzubringen. Im Hafen von Velsen, rund 30 Kilometer westlich von Amsterdam, legte in der Nacht auf Mittwoch die "Ocean Majesty" an. Dort sollen ab Ende August rund 300 Menschen vorübergehend wohnen. Es gehe um Menschen, die eine Aufenthaltsgenehmigung haben und auf eine Wohnung warten, sagte ein Sprecher der Asylbehörde am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur.

"Kein Urlaubsort"

Die "Ocean Majesty" ist gut 135 Meter lang und fast 50 Jahre alt. In den vergangenen Jahren hatten vor allem viele Deutsche auf dem Schiff ihren Urlaub verbracht. Doch nun sind alle Luxus-Einrichtungen wie Pools, Bars oder Boutiquen geschlossen, sagte der Sprecher. "Das ist kein Urlaubsort, sondern eine Unterkunft wegen des Mangels an anderen Aufnahmeplätzen." Das Schiff soll bis Ende 2024 in Velsen bleiben.

