NGO im Mittelmeer: "Wir sind nicht für offene Grenzen"

Fester Boden, das erste Bier seit einer Woche, Burger – Hauptsache keine Pasta aus der Schiffsküche mehr. Wegen schlechten Wetters hat die "Prudence" einen Zwischenstopp auf Malta eingelegt. Während die Besatzung mit dem Kran frische Vorräte an Bord hievt, gönnen sich die Crewmitglieder von Ärzte ohne Grenzen (MSF) eine Auszeit in den engen Gassen der Altstadt von Valletta; mischen sich dort unter die Tausenden Touristen. Abends zieht ein bunt beleuchtetes Party-Schiff mit wummernden Bässen und hüpfenden Jugendlichen seine Kreise durch den Hafen. "Das wird unsere nächste Bergung", scherzt Marina Castellano, eine der Krankenpflegerinnen auf der "Prudence".

Foto: Kurier/Juerg Christandl Noch vor zwei Tagen hat sie zusammen mit 19 anderen MSF-Helfern in der stockdunklen Nacht 25 Männer, Frauen und Kinder aus dem Meer gezogen. Auf Malta erwartet die Helfer das totale Kontrastprogramm, 4G-Internet und die neuesten Nachrichten aus Europa, wo die Kritik der Politik an dem Einsatz der NGOs anhält. Ihre Präsenz vor Libyen sei ein "Pull-Faktor", sagen Kritiker, weil die hohe Chance auf Rettung nur noch mehr Migranten anziehe. Sie seien ein Glied in der Migrations-Kette auf der Mittelmeer-Route, die auch aus brutalen Schleppern besteht.

Nur hier, um Leben zu retten

Das Team auf der "Prudence" kennt die Vorwürfe. "Was die Schlepper denken, weiß ich nicht", sagt die Norwegerin Itta Helland-Hansen, 37, die für MSF Rettungsaktionen am Hauptdeck koordiniert. Seit 2012 war sie für MSF in Syrien, im Irak, Südsudan, auf Lesbos, den Philippinen und in Liberia während der Ebola-Epidemie im Einsatz. "Wir sind eine humanitäre Reaktion auf eine von der Politik geschaffene Situation", sagt sie. "Ich ziehe hier nur Menschen aus dem Wasser."

Foto: Kurier/Juerg Christandl "Ich bin nur hier, um Leben zu retten", das ist die häufigste Antwort auf die Vorwürfe aus Europa, die an Bord hören ist. Dass ohne NGO-Präsenz vor der Küste noch viel mehr Menschen sterben würden. Dass es legale Wege nach Europa bräuchte und die Politik bei der Lösung des Problems bisher versagt habe. "Es gibt Wirtschaftsmigranten, die wenig Chancen auf Asyl haben", sagt Helland-Hansen. "Aber man muss ihnen zumindest die Möglichkeit geben, außerhalb Europas einen Antrag zu stellen. Man kann sie nicht einfach ertrinken lassen."

Dass MSF im Fokus einer politischen Debatte in Europa steht, ist ungewöhnlich. "In Deutschland ist das sicher eine neue Situation für uns", sagt Stefan Dold, an Bord für die Kommunikation verantwortlich. Es gebe unter den Spendern von Ärzte ohne Grenzen neben überzeugten Rettungsschiff-Unterstützern auch einige, die ihre Daueraufträge gekündigt hätten. An Bord würde man vor allem die politischen Äußerungen aus Italien wahrnehmen, "das liegt den meisten näher", sagt Dold. Die österreichische Politik spiele eine marginale Rolle, kritische Stimmen kämen derzeit aus einer ganzen Reihe von europäischen Staaten.

Foto: Kurier/Juerg Christandl Man habe aber Verständnis für die Sorgen, sagt Dold. "Wir sind keine Organisation, die für offene Grenzen eintritt, auch wenn wir ‚Ärzte ohne Grenzen‘ heißen. Wir würden nie das Recht von Staaten anzweifeln, ihre Grenzen zu kontrollieren." Aber: "Wir sind dafür, dass die Genfer Flüchtlingskonvention eingehalten wird. Menschen müssen vor Krieg und Gewalt fliehen können."

Beim "Wie" gehen die Meinungen auseinander. Die NGOs fahren nahe an die libyschen Hoheitsgewässer heran. Sie begründen das mit der zunehmend schlechteren Qualität der Migrantenboote. Kritiker beklagen, dass erst die Nähe zum Festland dazu geführt habe, dass Schlepper auf billige Schlauchboote umgestiegen sind. Ein klassisches Henne-Ei-Problem.

"Schiffe warten"

Es darf als sicher gelten, dass die Schlepper sehr genau beobachten, welche NGO-Schiffe sich gerade vor der Küste befinden. "Habt keine Angst, da draußen sind die großen Schiffe, die werden euch holen", sagte ein Schlepper laut Ohrenzeugen, bevor er vergangene Woche jenes kleine Holzboot losschickte, das acht Stunden später von der "Prudence" gefunden wurde. Holzboote sind noch die vergleichsweise sichere Variante. Wer einmal eines der überfüllten Billig-Schlauchboote in natura gesehen hat, muss das Kalkül dahinter erkennen, dass sie nur für einige Seemeilen gedacht sind.

Dold sagt: "Wer die Geschichten aus Libyen kennt, für den ist es nicht nachvollziehbar, wenn jemand von ‚Pull-Faktor‘ spricht." NGO-Schiffe würden nur einen Bedarf abdecken, sagt Deck-Koordinatorin Helland-Hansen. "Ich glaube, die Leute realisieren nicht, wie schlimm die Situation in Libyen wirklich ist", sagt sie. Es müsse einen legalen Weg geben, außerhalb Europas um Asyl anzusuchen, darüber sind sich auf der "Prudence" alle einig, es ist auch die offizielle MSF-Linie. Ob Emmanuel Macrons mittlerweile relativierten Hotspot-Pläne auf dem afrikanischen Festland eine Lösung sein könnten? "Wenn man die Hotspots in Griechenland kennt, hat man keine großen Hoffnungen für Hotspots in Libyen, sagt Helland-Hansen.

Foto: Kurier/Juerg Christandl Doch selbst die Helfer sind nicht frei von Zweifel. Überzeugt das Richtige zu tun, wissen sie, dass sie manchmal auch den Falschen nützen. "Bei einer Rettung waren einmal auch Leute im Boot, die Italienisch gesprochen haben", sagt Laith Mohammad. Der 35-Jährige hat zwei Monate lang als Übersetzer und kultureller Vermittler zahlreiche Bergungen mitgemacht. Es stellte sich heraus, dass die Personen in dem Boot bereits in Italien gelebt hatten, dann abgeschoben wurden und es noch einmal probierten. "Bei diesen Leuten hatte ich das Gefühl, dass sie nicht hier sein sollten." Es passiert auch durchaus, dass Opfer von Menschenhandel glauben, unter den Geretteten an Deck ihre Peiniger wiederzuerkennen. In diesen Fällen rät das MSF-Team mit Verweis auf die eigene Neutralität dazu, nach der Ankunft zur Polizei zu gehen.

Schwarze Schafe?

MSF ist die größte und erfahrenste Hilfsorganisation vor Libyen, das Neutralitätsgebot ein wesentlicher Grundsatz. Aber gilt das auch für die anderen? Der Vorwurf dubioser Praktiken richtet sich meist gegen jene NGOs, die in kleineren Schiffen vor der Küste kreuzen. Der neue Verhaltenskodex der italienischen Regierung hat vor allem für sie Auswirkungen. Wie diese Vereine arbeiten, dazu will sich an Bord der "Prudence" niemand äußern, weil der Einblick fehle, heißt es. Beweise für Fehlverhalten wurden bisher allerdings weder von Behörden, noch von der Politik vorgelegt.

Lesen Sie hier den Blog der KURIER-Reporter über ihre Tage an Bord des Rettungsschiffes.

Foto: KURIER/Jürg Christandl