New York stoppt Verkauf von Sturmgewehren

Sturmgewehre wie vom Typ Bushmaster, mit dem beim Schulmassaker in Newtown 20 Kinder getötet wurden, dürfen in New York voraussichtlich schon ab nächster Woche nicht mehr verkauft werden. Diese Maßnahme, ebenso wie die strengere Überprüfung von Waffenkäufern, ist Teil eines neuen, verschärften Waffengesetzes, das New York gestern genau einen Monat nach dem Amoklauf in der „Sandy-Hook“-Grundschule auf den Weg brachte.

Doch was im liberalen New York möglich ist, lässt sich nicht so einfach auf die USA übertragen. Präsident Barack Obama hat zwar angekündigt, den Kampf gegen die mächtige Waffenlobby NRA aufzunehmen, doch deren republikanische Verbündete im Kongress legen sich gegen jede Verschärfung der Waffengesetze quer.