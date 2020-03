New York City – die Stadt, die niemals schläft, macht Pause

"The Crossroads of the world" in der Mitte von Manhattan ist auch als Times Square bekannt. Es ist einer der überfülltesten Plätze der Welt mit mehr als 40 Millionen Besuchern pro Jahr. Die riesigen Leuchtreklamen schreien ihre Werbebotschaften in die Menge. Tag und Nacht. Normalerweise. Jetzt ist auf dem sonst so überlaufenen Platz Ruhe eingekehrt.

Innerhalb kürzester Zeit ist aus der vibrierenden Stadt, dem Touristenmagnet und wirtschaftlichen Zentrum der Ostküste eine Stadt im Ausnahmezustand geworden. Die Werbetafeln zeigen positive Kampagnen, die den Menschen in dieser schwierigen Zeit helfen sollen: "Staying apart is the best way to stay united." Coca Cola will "Social Distancing" symbolisieren.

Die Buchstaben einer der bekanntesten Marken der Welt sind weit auseinandergerückt. Die Technologiebörse Nasdaq ruft zum "Nett sein" auf, aber aus der Distanz. Doch der Times Square ist wie leergefegt.