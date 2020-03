Börsencrash: Wenn der American Dream zum Albtraum wird

Die Kreditwürdigkeit ist in den USA eine langwierige Sache, die man sich erst aufbauen oder besser gesagt, verdienen muss. Amerika löst sein Rentenproblem über die Börse. Eine andere Möglichkeit, die Pension aufzubessern, ist der steuerbegünstigte 401(k)-Plan, der sich von einem Paragrafen im Steuergesetz ableitet. Das System dahinter ist simpel.

Der Chef zieht einen fixen Prozentsatz vor Steuer vom Monatsgehalt ab, das Geld wird in einem Investmentfonds angelegt. In der Regel legt das Unternehmen noch etwas drauf, doch mehr als zwei bis drei Prozent überschreitet der Zuschuss in der Regel nicht. Es ist aber kein Zwang. Manchmal trifft die Personalabteilung mit den Banken und Brokern eine Vorauswahl an Produkten. Über die Jahre fahren die Bürger ihren Aktienanteil zurück, um das Risiko zu minimieren. Am Ende bleibt es jedem selbst überlassen, wie risikoreich er investiert. Nachteil: Wenn es zu Kursstürzen wie jetzt kommt, wirkt sich das dramatisch auf die kapitalgedeckte Pensionsvorsorge aus.