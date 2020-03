Wahnsinnstage an den Aktienmärkten

Dem tiefen Fall der Vortage folgten zunächst Donnerstag, aber insbesondere am Freitag fast unglaubliche Kursgewinne. Der ATX tanzte weit aus der Reihe im europäischen Börsenkonzert und schoss im Handelsverlauf um bis zu elf Prozent in die Höhe. Die OMV-Aktie, die in den Tagen zuvor ihren Wert halbiert hatte, stieg um sagenhafte 24 Prozent, FACC um 28 Prozent. Gibb nennt vor allem die geringe Liquidität am Markt als Grund für die außerordentliche Kursbewegung. „Da sorgen schon kleine Kaufvolumina für riesige Kursgewinne.“

Händler reden aber auch jetzt wieder von technischen, also durch künstliche Intelligenz gesteuerten Käufen. Aber auch das Verbot des Short Selling, also der Leerverkäufe, an der Wiener Börse treibt offenbar die Kurse. „Die Banken haben aufgehört, sich abzusichern und müssen nun Aktien nachkaufen“, sagt ein Finanzmanager.