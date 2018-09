Neuwahlen als Ausweg? Brexit-Krise spitzt sich weiter zu

Für Theresa May beginnt heute die Woche der Wahrheit. Bis Sonntag hat die Premierministerin noch Zeit, eine Mehrheit ihrer Parteikollegen von ihrem Brexit-Plan zu überzeugen, bevor in Birmingham der konservative Parteitag startet, der über Mays politische Zukunft entscheiden wird.

Derzeit sieht diese düster aus – lehnen doch neben der EU auch große Teile der Tories den nach dem Landgut „Chequers“ benannten Plan strikt ab.

Als wäre die Lage nicht chaotisch genug, berichtete die Sunday Times gestern, dass May ihre Mitarbeiter angewiesen habe, einen Notfallplan für Neuwahlen im November auszuarbeiten. Mit dem Votum, so spekulierte das Traditionsblatt, wolle sie sich in der Bevölkerung Rückendeckung für ihren Plan holen.