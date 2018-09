Szenarien eines "harten" Brexit: Abwanderung, Mangel, Unruhen

Laut einer Erhebung des Think Tank IPPR würden drei Viertel der heute in Großbritannien beschäftigten Kontinentaleuropäer an so einer Einkommenshürde scheitern: Von den begehrten Obstpflückern und Krankenschwestern bis hin zu den jungen Kreativen, die in London ihr Tor zur Welt suchen. Fragt sich bloß, ob jene dort nach dem Brexit weiter anklopfen würden.

" Brexodus "

Denn schon jetzt ist ein merklicher „Brexodus“ desillusionierter EU-Bürger aus Großbritannien zu beobachten, was sich unter anderem in über 100.000 Leerstellen im staatlichen Gesundheitssystem äußert.

Zur Linderung des akuten Mangels an Saison-Arbeitskräften auf den Obst-Plantagen hat Umweltminister Michael Gove den britischen Farmern für die nächsten zwei Jahre Spezial-Visa für 2500 Nicht-EU-Bürger versprochen. Das entspricht allerdings nur einem Dreißigstel der benötigten Pflücker.

Und während auf Britanniens Feldern und Bäumen das nicht geerntete Obst verfault, stellt die Fabrik des Autoherstellers Jaguar Land Rover in Birmingham ab Oktober auf eine Drei-Tage-Woche um.