May gibt sich unerbittlich und steht doch vor dem Aus

May machte deutlich, dass sie sich von den EU-Partner mehr Kompromissbereitschaft erwarte. Ein Sondergipfel zum Brexit im November wird ja in Brüssel bereits angepeilt, falls es beim nächsten regulären EU-Gipfel im Oktober zu keiner Einigung kommt. Vorerst aber geben sich die EU-Verhandler unnachgiebig. Zwar hat man die Pläne für die nordirische Grenze in Details verändert. Grundsätzlich aber lehnt man die derzeitige britische Position, auch in Fragen der künftigen Wirtschaftsbeziehungen ab, wie auch EU-Präsident Donald Tusk deutlich machte.

Doch Theresa May hat in ihrem eigenen Land keinerlei politischen Spielraum für Kompromisse mehr. Ihre Gegner, angeführt von Ex-Außenminister Boris Johnson, haben schon die bisherigen Vorschläge der Regierung als inakzeptabel und Verrat an Großbritannien bezeichnet.

Der Parteitag der regierenden Konservativen, der am Sonntag in einer Woche beginnt, könnte zur Schicksalsstunde für die Premierministerin werden. Dort wird sie zumindest ihr bisheriges Verhandlungsangebot an die EU – den sogenannten „chequers deal“ – opfern müssen, um nicht selbst zum Opfer zu werden. Doch gerade damit rechnen viele Kommentatoren bereits. „Es ist nicht die EU oder der Brexit das Problem“, meint ein Leitartikler der konservativen Tageszeitung the telegraph, „sondern Theresa May schreckliche Führung“.