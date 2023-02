„Neutralität schützt uns nicht“: Neuer offener Brief gegen „Windstille“

„Wir haben eine Zeitenwende erlebt, da müsste auch Österreich reagieren. Es ist zutiefst gefährlich, wenn wir nicht über unsere Sicherheitsstrategie nachdenken“, sagt Top-Diplomat Emil Brix im KURIER-Gespräch und spricht die – nie geführte – Neutralitätsdebatte an.

Darum hat er mit Gleichgesinnten den zweiten offenen Brief an Bundespräsident, Bundesregierung, Nationalrat und die Bevölkerung vorbereitet. Auf das erste Schreiben im Mai, das von Ex-Richterin Irmgard Griss über Autor Robert Menasse, Brigadier Walter Feichtinger und Politologe Gerhard Mangott mehr als 40 Unterzeichner hat, „haben wir keinerlei Antwort bekommen“. Der Brief wird am Montag, veröffentlicht.