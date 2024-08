Neues Familienbild in China: Mehr Haustiere als Kinder - woran das liegt

In ferner Zukunft, wenn Historiker zurückblicken auf die erste Hälfte des 21. Jahrhunderts, werden sie wahrscheinlich sagen: Chinas großes Ziel, die USA irgendwann als reichste Nation der Welt abzulösen, ist an der eigenen Bevölkerung gescheitert. Denn mit dem seit Jahren steigenden Wohlstand der Chinesinnen und Chinesen schrumpft ihre Bereitschaft, Kinder zu bekommen.

Sie leisten Studien zufolge rund dreimal so viel unbezahlte Arbeit im Haushalt wie Männer. Zudem sind die durchschnittlichen Kosten für die Erziehung eines Kindes bis zum Erwachsenenalter im Vergleich zum Pro-Kopf-Gehalt doppelt so hoch wie in Deutschland.

All das führt dazu, dass Chinas Bevölkerung immer älter wird und zuletzt zwei Jahre in Folge schrumpfte. Die Geburtenrate lag 2023 bei nur 1,2 Kindern pro Frau. Damit verlor China im Vorjahr auch den Titel der bevölkerungsreichsten Nation der Erde an Indien.

Haustiere ersetzen zunehmend Kinder

Wie die US-Investmentbank Goldman Sachs in dieser Woche vorrechnete, hat die Entwicklung einen weiteren Effekt zur Folge, kinderlose chinesische Familien greifen nämlich zunehmend zum Halsband: In diesem Jahr wird die Zahl der Haustiere in China erstmals größer sein als jene der Babys und Kleinkinder (bis zu vier Jahren). Bis 2030, so heißt es in der Analyse, könnte es sogar doppelt so viele Haustiere wie Kinder in China geben.