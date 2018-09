Neuer Vorstoß: Kickl für Asyl-Prüfung schon auf Schiffen

Nach Ansicht des Sicherheitsexperten Wolfgang Pusztai wäre eine Überprüfung der Schutzbedürftigkeit an Bord eines Schiffes nur schwer möglich. „Man kann zwar relativ rasch, z. B. mit Hilfe von Google Maps, feststellen, ob die Herkunftsangaben einer Person stimmen“, sagt er gegenüber dem KURIER.

Ein „Festsetzen“ von Migranten über mehrere Wochen auf relativ kleinen Schiffen sei jedenfalls nicht denkbar. „Es bleibt auch die Frage, wohin man kurzfristig diejenigen bringt, die kein Asyl bekommen sollen?“

Eine klare Absage an den Vorschlag Kickls kommt von Ärzte ohne Grenzen. In einer Reaktion heißt es: „Dieser Vorschlag ist bloß ein weiterer Versuch, die Aufmerksamkeit von der eigentlichen Frage abzulenken, nämlich der Unfähigkeit Europas und der österreichischen EU-Ratspräsidentschaft, eine nachhaltige Lösung für die humanitäre Krise im zentralen Mittelmeer und in Libyen zu finden. Anstatt die Helfer und Helferinnen zu kriminalisieren, sollten die europäischen Staats- und Regierungschefs den Schutz von Menschenleben in den Mittelpunkt ihrer Bemühungen stellen.



Schiffe sind nicht ausgerüstet und haben auch nicht das Mandat, Asylanträge zu bearbeiten. Nach internationalem Recht haben Asylsuchende das Recht, ihre Anträge in einem sicheren Drittland von den zuständigen Behörden prüfen zu lassen. Ein solches System würde den Aufenthalt der Überlebenden auf hoher See unnötigerweise verlängern, was in Widerspruch zum Internationalen Seerecht steht", so Marcus Bachmann, humanitärer Berater bei Ärzte ohne Grenzen Österreich.



Lager in Afrika?

Bisher drehte sich die Diskussion vor allem um mögliche „Anlandeplattformen“ in Nordafrika, wie sie auch von Bundeskanzler Kurz befürwortet werden. Der Haken daran: Bisher hat sich kein Land bereit erklärt, ein derartiges Lager für gerettete Bootsflüchtlinge zu errichten.