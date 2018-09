Kickl schlägt Asylprüfungen auf Schiffen vor

Österreichs Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) hat vorgeschlagen, die Schutzwürdigkeit von Asylbewerbern künftig bereits auf jenen Schiffen zu prüfen, die sie aus dem Mittelmeer gerettet haben. "Das hat nebenher den Vorteil, dass die Schiffe für weitere Schleppereien aus dem Verkehr gezogen werden", sagte Kickl am Freitag in Wien. Sein Vorschlag sei, "dass man die Schiffe gleich benutzt, um die Überprüfungen auf Schutzbedürftigkeit durchzuführen", sagte Kickl.

Der Innenminister äußerte sich bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit seinem europäischem Rechtsaußen-Fraktionsfreund und italienischen Amtskollegen Matteo Salvini (Lega). Salvini reagierte mit Sarkasmus auf die Idee. Man sollte die Migranten nicht auf den Schiffen kontrollieren, denn: "Da könnte man angeklagt werden, dass man die Personen gefangen hält." Er spielt damit auf Kritik bei Vorfällen an, in denen er Flüchtlingen in Italien das Verlassen von Schiffen untersagt hatte.