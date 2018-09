"Scheisse nochmal": Asselborn und Salvini geraten in Wien aneinander

Kein afrikanisches Land will Camps

In der umstrittenen Frage der Ausschiffungsplattformen für Migranten in Nordafrika hat auch ein EU-Afrika-Treffen am heutigen Freitag in Wien keinen Durchbruch gebracht. Keines der teilnehmenden Länder habe Zustimmung zur Errichtung solcher Camps geäußert, sagte der spanische Innenminister Fernando Grande-Marlaska vor Journalisten. Er zog trotzdem eine positive Bilanz der Zusammenkunft.

Grande-Marlaska äußerte sich auch skeptisch zu Hoffnungen, man könnte die Mittelmeerroute durch eine Aufstockung des EU-Grenzschutzes schließen. "Viele Posten für Frontex-Beamte zu schaffen, kann eine Bedeutung für die Landgrenzen haben, aber für die Seegrenzen ist das unmöglich. Das ist so, als wollte man einen Pudding an die Wand nageln", betonte der Minister. "Im Meer geht es um Rettungsaktionen."

Der spanische Innenminister kritisierte, dass die Frage der Seenotrettung mit jener der Migration verbunden werde. "Wir sprechen hier von Menschenleben und können nicht in solche Diskussionen einsteigen", betonte er. Die NGOs würden eine "wichtige Arbeit" leisten, doch seien eigentlich die Staaten für die Rettungsaktionen zuständig.