Migration: "Anlandezentren in Afrika wären Sicherheitsproblem"

Bei der Konferenz der EU-Innenminister zum Thema „Migration und Sicherheit“ in Wien liegt der Fokus heute auf Afrika.

Im Juni haben die Staats- und Regierungschefs beschlossen, sogenannte Anlandezentren für im Mittelmeer gerettete Migranten in Nordafrika zu prüfen. Dort sollen diese dann Asylanträge stellen können. Allein – in Nordafrika will keine Regierung etwas von solchen Zentren wissen.

Warum, das erklärt der renommierte Sicherheitsexperte Wolfgang Pusztai im KURIER-Gespräch.

Wollen die nordafrikanischen Staaten wirklich keine „Anlandeplattformen“ – oder wollen sie nur den Preis dafür in die Höhe treiben?

Prinzipiell wären solche Zentren ein gewaltiges Sicherheitsproblem für die betroffenen Staaten, weil dort Zehntausende Menschen leben würden, die man nicht ganz einsperren kann.