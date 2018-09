Gefechte um Tripolis: Flüchtlinge geraten zwischen die Fronten

Dringender Aufruf zum Handeln

" Ärzte ohne Grenzen" ruft die europäische Politik dringend zum Handeln auf. Einerseits fordert Younis eine Lockerung der EU-Seeblockade gegen Flüchtlinge und Migranten. Diese hindere Menschen von der Flucht aus Gefahrenzonen und wird auch vom UNHCR kritisiert. Erst kürzlich starben wieder über hundert Menschen beim Versuch, das Land per Boot zu verlassen. In den vergangenen beiden Monaten wurden laut Younis "fast Zehntausend" von der libyschen Küstenwache aufgesammelt und in Lager am Festland gebracht. Das UNHCR berichtet von dort "Substandard-Haftbedingungen" und "ernsthaften Misshandlungen" in diesen Lagern. Und manche Lager liegen eben auch noch an Frontlinien.

Die EU-Politik würde viele Menschen nicht abschrecken, aber schaffe sie "größere Probleme in Libyen", sagt Younis. Denn die Kapazitäten zur ohnehin fragwürdigen Unterbringung sind ausgereizt. Das liege auch daran, dass sich europäische Staaten an Versprechen nicht halten. Anerkannte Flüchtlinge sollten gemäß eines Abkommens von Libyen nach Niger in UNHCR-Lager gebracht und knapp 3800 von dort in zehn europäische Länder (darunter ist nicht Österreich) oder nach Kanada umgesiedelt werden. Dieser "Resettlement"-Prozess verläuft aber extrem schleppend, erklärt Younis: "In den vergangenen zwei Jahren nahmen die europäischen Länder vielleicht drei- bis vierhundert Menschen auf." Das erzeuge einen Rückstau. Weil die Lager im Niger voll sind, könnten die Menschen aus Libyen nicht dorthin gebracht werden. Younis fordert eine Beschleunigung.

Angesichts der lebensbedrohlichen Gefahr für diese Menschen in Tripolis, sei "das nun eine Frage der Lebensrettung geworden."