Libyens Premier durchkreuzt EU-Plan: „Keine Asylzentren bei uns“

Schon lange vor dem EU-Asyl-Gipfel Ende Juni geisterten Pläne durch Europa, Flüchtlingszentren in Nordafrika zu errichten, um Menschen davon abzuhalten, den gefährlichen Weg übers Mittelmeer anzutreten. Je nach Couleur der Politiker war die Rede davon, dass in solchen Zentren möglicherweise Asylanträge für EU-Staaten gestellt werden können oder nicht. Doch der EU bröckeln langsam aber sicher die möglichen Partner in Nordafrika weg, die solche Zentren auf ihrem Territorium zulassen würden. Neben Marokko, Algerien, Tunesien und Ägypten lehnt auch Libyen EU-Ausschiffungsplattformen ab.

Bereits mehrmals erhielt die EU auch eine Absage aus Libyen - abgesehen von dem Fakt, dass das Land alles andere als stabil ist und Flüchtlinge dort bereits jetzt mit Folter, Sklaverei und Tod rechnen müsse. Und erneut hat der libysche Regierungschef die Pläne der EU abgelehnt. In einem Interview mit der deutschen "Bild-Zeitung" am heutigen Freitag sagt Ministerpräsident Fajis Sarraj: „Wir sind absolut dagegen, dass Europa ganz offiziell bei uns illegale Migranten unterbringen will, die man in der EU nicht haben möchte.“