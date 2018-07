„Nicht besser als Lager in der EU“

Bundeskanzler Kurz empfing am Freitag den ägyptischen Außenminister Samih Shoukry. Das Thema Migration in Richtung EU sollte auch dieses Treffen dominieren.

Laut Schlusserklärung des EU-Gipfels von vergangener Woche plant Europa Asylzentren außerhalb der EU-Grenzen – etwa in Nordafrika. Shoukry bekräftigte in den vergangenen Monaten wiederholt die Ablehnung Kairos jeglicher Art von Lagern. Auch am Freitag bekräftigte er diesen Standpunkt gegenüber österreichischen Journalisten. „Ich weiß nicht, was an Zentren in Ägypten besser sein soll als an Lagern innerhalb der EU.“

Sein Land beherberge zur Zeit rund fünf Millionen Migranten, denen Kairo den Zugang zu Lebensmittel- und Energiesubventionen, zu Bildung und zum Gesundheitssystem erlaube, so Shoukry. (Das UNHCR spricht von rund 227.000 Flüchtlingen, Kairo zählt offenbar andere Migranten auch mit.)