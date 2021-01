Neuer Verbotsvertrag für atomare Waffen setzt einen Meilenstein

In Österreichs Außenministerium, das diesen Atomwaffenvertrag (TPNW) mitinitiiert hat, hat man eine einleuchtende Antwort: "Weil derzeit russisches Roulette gespielt wird", sagt Thomas Hajnoczi, bis Ende Oktober Direktor für Abrüstung, im Gespräch mit dem KURIER. Waren es in den 1980ern noch West und Ost, die sich mit Aufrüstung in Schach hielten, gibt es mittlerweile neun Atommächte – und die gehen teils sehr intransparent mit ihren Arsenalen um.