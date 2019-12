Neue Streikwoche in Frankreich: "Meidet Bahnhöfe!"

Einstweilen überwiegt in der Bevölkerung Unverständnis und große Sorge bezüglich der Regierungspläne – und dass auch bei den vielen Franzosen, die ursprünglich die Notwendigkeit einer Rentenreform einsahen. Um diesen Vertrauensverlust doch noch wettzumachen, wird die Regierung voraussichtlich etliche Berufsgruppen mit besonderen finanziellen Zugeständnissen für die Rentenreform entschädigen.

Das neue Pensionssystem wird möglicherweise erst für Personen gelten, die 2025 ihre Berufstätigkeit beginnen. Ein derartiger Aufschub käme aber einer Preisgabe der Reform sehr nahe. Wobei nicht einmal sicher wäre, dass das reichen würde, um die Streikfront aufzubrechen. Alle, die Macron an den Kragen wollen, ziehen jetzt die Schlinge immer enger: Streikende in den Raffinerien behindern die Auslieferung von Treibstoff. Bald könnten Engpässe in Tankstellen auftreten. E-Werker wollen mit Stromsperren Behörden lahmlegen. Am Dienstag ist wieder ein spartenübergreifender Streik mit landesweiten Demos angesagt.

Geht das so weiter, gerät die französische Wirtschaft ins Wanken. Schon an diesem Wochenende erlitten viele Geschäfte schwere Umsatzeinbrüche. Nach den Einbußen des Vorjahrs wegen des Aufruhrs der „Gelbwesten“ würden sie eine neuerliche Behinderung der Weihnachtssaison nicht überstehen.