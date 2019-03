Neue Plakatkampagne in Ungarn mit weltbekanntem Pärchen

Ungarn braucht mehr Kinder. Das hat Premierminister Viktor Orban vor wenigen Wochen in der Rede zur Lage der Nation festgestellt - und gleich einige Maßnahmen angekündigt, die junge ungarische Mütter unterstützen soll. Die Maßnahmen wurden schnell kritisiert, sie erinnerten an die Herdpremie oder das Mutterkreuz, animierten Frauen zum Zuhausebleiben und promoteten ein altmodisches Rollenbild, so die Vorwürfe.

Umso mehr freuten sich die Kritiker der ungarischen Regierung über deren neue Plakatkampagne. Denn diese wirbt für ungarische Familien mit einem - zumindest im Internet - weltbekannten Pärchen: