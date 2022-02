Neue "Pegasus"-Enthüllungen: Abhörskandal erschüttert Israel

NSO wäscht seine Tastaturfinger freilich in Unschuld: „Für den Missbrauch unserer Produkte sind nicht wir verantwortlich.“ Tatsächlich scheiterte ein Versuch des israelischen Menschenrechtsverbandes, den Export von „Pegasus“ an Diktaturen zu verhindern, am Obersten Gericht. Im Urteil hieß es: „Unsere Wirtschaft hängt von diesen Exporten ab.“ Der Export-Schlager „Pegasus“ wurde so auch zu einem diplomatischen Hilfsmittel. Wo immer der damalige Premier Benjamin Netanjahu anreiste, hatte er „Pegasus“ im Gepäck: Indien, Aserbaidschan, die Golfstaaten, Ruanda.

Doch auch in Israel ist „Pegasus“ jetzt eben ein Riesenthema. Die Anhänger von Netanjahu fordern nun gar die Annullierung der Korruptionsanklage gegen den Ex-Premier. Soll „Pegasus“ doch auch in den Ermittlungen gegen Netanjahu zum Einsatz gekommen sein.

Sein Nachfolger Naftali Bennett hat eine „tiefgehende und umfangreiche Untersuchung“ angekündigt. Polizeiminister Omer Barlev von den Sozialdemokraten will einem von ihm einzurichtenden Ausschuss richterliche Vollmachten verleihen. „In meiner Schicht passiert so etwas nicht mehr. Was passiert ist, wird gründlich untersucht.“