Wir werden weniger: Warum Österreich weniger schrumpft als Spanien oder Italien

Europa verliert Einfluss

Die Folge daraus? „Afrika und die arabische Welt werden unsere Zukunft prägen, während Europa und Asien an Einfluss verlieren“, sagt Horton. Hierzulande schrumpfen die Staaten nicht nur, sie werden auch älter, ihnen fehlen dadurch Arbeitskräfte. Hart trifft dies Spanien und Italien, sie rutschen im globalen Wirtschaftsranking weit ab. „Tragisch wäre die Lage auch in Polen, Kroatien oder im Baltikum, wo der Faktor Abwanderung hinzukommt“, sagt Tomáš Sobotka, Demografie-Forscher an der Akademie der Wissenschaften in Wien, zum KURIER. Lettland etwa schrumpft von 1,95 Millionen auf 430.000.