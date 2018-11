Bevölkerungswachstum: Zeitreise ins Österreich von 2080

Frauen

Was Frauen in der Arbeitswelt angeht, ist der Trend zwar positiv, ein Zusatz lässt diese Entwicklung aber wieder in einem anderen Licht dastehen. „Derzeit ist fast jede zweite Frau in Österreich als Teilzeitkraft tätig. Das wird laut unserer Prognose auch in den nächsten Jahren so bleiben“, sagt Pesendorfer. In Pension gehen wird Anna vermutlich erst in ihren Sechzigern. An die 75 Prozent der Frauen werden 2050 noch nach ihrem 60. Geburtstag arbeiten. In den nächsten 60 Jahren steigt das Pensionsantrittsalter bei beiden Geschlechtern an. 2080 sind von 4,8 Millionen Erwerbstätigen 1,05 Millionen Menschen über 55 Jahre alt. Im Moment sind es von 4,55 Millionen arbeitenden Menschen 690.000, die über 55 Jahre alt sind und noch immer arbeiten.