Neue Funktion für Ex-Kanzler Sebastian Kurz

Der österreichische Ex-Kanzler und der britische Ex-Premier stehen künftig gemeinsam an der Spitze einer nichtstaatlichen Organisation, die sich dem Kampf gegen den Antisemitismus widmet. Der ehemalige britische Premier ist seit 2015 Chairman des Europäischen Rats für Toleranz und Versöhnung (European Council on Tolerance and Reconciliation; ECTR). Der Ex-Regierungschef Österreichs Kurz wird jetzt sein Co-Chair und soll internationale Kontakte einbringen, heißt es.

Blair hat diese Funktion inne, seit er sich als Gesandter des Nahost-Quartetts zurückgezogen hat.