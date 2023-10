Netanjahu: "Zweite Phase" im Krieg gegen Hamas hat begonnen

Tausende Tote auf beiden Seiten

Die israelische Armee hat eine Verstärkung der humanitären Hilfslieferungen für die palästinensische Bevölkerung angekündigt. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hatte davor die Konfliktparteien erneut zu einer dringend benötigten Feuerpause aufgerufen. Berichte über Bombardierungen in der Nähe großer Krankenhäuser gäben Anlass zu großer Sorge. Die WHO bekräftigte, es sei unmöglich, Patienten zu evakuieren, ohne ihr Leben zu gefährden. Kliniken im gesamten Gazastreifen seien aufgrund der bisher Verletzten bereits ausgelastet und könnten den dramatischen Anstieg der Patientenzahlen nicht verkraften, während sie gleichzeitig Tausende von Zivilisten beherbergten, teilte die WHO am Samstag mit. Während des nächtlichen Vorstoßes israelischer Truppen in den Gazastreifen sei es zu einem totalen Kommunikations- und Stromausfall für Gesundheitspersonal, Patienten und Zivilisten gekommen.

➤ Mehr lesen: Israel-Botschafter: "In den Händen der Hamas, das ist schlimmer als der Tod"

Durch den Terror der Hamas starben bisher rund 1.400 Israelis, rund 220 Menschen wurden als Geiseln in den Gazastreifen verschleppt. Auf der anderen Seite sind im Gazastreifen nach Angaben der palästinensischen Gesundheitsbehörde in Ramallah 7.650 Menschen durch israelische Angriffe ums Leben gekommen. 19.450 seien verletzt worden. Am Samstag gab es weltweit in zahlreichen Städten pro-palästinensische Kundgebungen.