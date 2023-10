Österreich stimmte gegen UNO-Resolution zu Waffenruhe

Gemeinsam mit 13 anderen Staaten, darunter Israel, hat Österreich Freitag Nacht in der UN-Vollversammlung gegen eine Resolution zur Verbesserung der humanitären Situation und für eine sofortige Waffenruhe im Gazastreifen gestimmt. Begründung des Außenamts in Wien: Eine Resolution, "die nicht einmal in der Lage ist, die Terrororganisation Hamas beim Namen zu nennen, kann von Österreich nicht unterstützt werden", hieß es in einer Stellungnahme. Die meisten anderen europäischen Staaten, darunter Deutschland und Großbritannien, enthielten sich. 120 Staaten stimmten hingegen dafür.

Die Resolution verurteilt jegliche Gewalt gegen israelische und palästinensische Zivilisten, fordert die sofortige und bedingungslose Freilassung aller Zivilisten, die "illegal festgehalten" werden, und verlangt ungehinderten Zugang für humanitäre Hilfe in den Gazastreifen. Außerdem ruft der Text zu einer "sofortigen dauerhaften und nachhaltigen humanitären Waffenruhe" auf, die zu einer "Einstellung der Feindseligkeiten" führen solle. Resolutionen der UNO-Vollversammlung sind nicht rechtlich bindend, sondern gelten als symbolisch.