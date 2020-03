Netanjahu-Clan klammert sich an die Macht

Netanjahus Familie genießt nur bei ausgesprochenen Bibi-Fans Ansehen. Weshalb die Wahlkampf-Strategen alles taten, Sarah wie Sohn Yair hinter den Kulissen zu halten. Ein Mal traten sie vereint auf und es kam zum Skandal. Beim Fußball-Spiel der Clubs Betar Jerusalem und Arbeiter Tel Aviv. Auf Hebräisch: Rechts (Betar) gegen Links. Als Rechts verlor, war das für Sarah eine Schande. Mit lautem Schimpf in der Betar-Umkleidekabine.

Junge hübsche Politikerin verhindert

Im Wahlkampf zog Sarah diskret die Fäden. So rief sie die Frauen aller rechten Parteiführer an. Was die Wahl einer Frau an die Spitze einer neuen Rechtsliste verhinderte: Ayelet Schaked ist jung und sieht gut aus. Sie fiel daher bei Sarah in Ungnade.