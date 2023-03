Netanjahu bei Scholz in Berlin: Heikler Besuch in heiklen Zeiten

Unter Merkel entfaltete Deutschland ein gutes Verh√§ltnis zu Israel und gleichzeitig eine akzeptierte, finanzielle Unterst√ľtzung f√ľr die Pal√§stinenser. Acht Mal hat sie in ihren 16 Jahren Kanzlerschaft Israel besucht. Scholz hingegen setzte das Verm√§chtnis Merkels bereits im vergangenen Sommer kurzzeitig aufs Spiel, als er dem Pal√§stinenserpr√§sidenten Mahmoud Abbas bei einem Besuch in Berlin einen umstrittenen Holocaust-Vergleich durchgehen lie√ü: Israel habe "seit 1947 50 Massaker in 50 pal√§stinensischen Orten begangen. 50 Massaker, 50 Holocausts". Eine Zur√ľckweisung Scholz‚Äô folgte erst einen halben Tag sp√§ter.

Das Treffen mit Netanjahu k√∂nnte f√ľr Scholz wieder heikel werden: Zwar sollen vor allem sicherheitspolitische Aspekte f√ľr Israel und die Region im Fokus stehen, ein Besuch an der Holocaust-Gedenkst√§tte am Bahnhof Grunewald, von wo aus 1941 und 1942 etwa 10.000 Juden mit Z√ľgen der Reichsbahn in Arbeits-, Konzentrations- und Vernichtungslager der Nazis gebracht wurden, steht am Programm; die √Ėffentlichkeit erwartet aber auch kritische Worte an Netanjahu. Als dieser unl√§ngst in Rom zu Besuch war, wurde er von der dortigen j√ľdischen Gemeinde zur Rede gestellt.