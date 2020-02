„Nehme Sache selbst in Hand“: Erdoğan droht mit Syrien-Einmarsch

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan gerät in Syrien mehr und mehr unter Druck: Die Truppen der Assad-Regierung haben in den vergangenen Tagen große Gebietsgewinne in der Region Idlib erzielt, dabei auch eine Handvoll türkischer Soldaten getötet. Der Flüchtlingsdruck auf die Türkei wird immer größer - 500.000 Menschen sollen sich bereits an der syrisch-türkischen Grenze befinden.

Nähme Erdoğan sie auf, befänden sich fast viereinhalb Millionen Syrer in der Türkei. Gleichzeitig lief der Angriff auf kurdisches Gebiet in Nordsyrien vergangenes Jahr, nicht nach Plan für den "starken Mann am Bosporus".