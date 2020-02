Nach Syrien-Gefechten: Zwischen Putin und Erdoğan brodelt es

Damit sind die islamistischen El Kaida-Milizen gemeint, die fast ganz Idlib kontrollieren und von der Türkei unterstützt werden.

Sollte es zu einem Bruch zwischen der Türkei und Russland kommen, säße Putin voraussichtlich am längeren Hebel: Nachdem das türkische Militär 2015 ein russisches Kampfflugzeug abgeschossen hatte, belegte Moskau die Türkei mit scharfen Sanktionen – bis Erdoğan klein beigeben musste.

Allerdings will der türkische Präsident mit seinem Engagement in Idlib die starken Flüchtlingsbewegungen in die Türkei eindämmen: Bereits jetzt halten sich vier Millionen geflohene Syrer in der Türkei auf, 400.000 stehen vor den Toren. Mit jedem Angriff der Assad-Truppen auf Idlib werden es mehr. Armin Arbeiter