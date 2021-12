Nawalnys Tochter nimmt Menschenrechtspreis für ihren Vater entgegen

Sie habe sich schriftlich Ratschläge von ihrem Vater geholt, erzählt Darja Nawalnaja dem deutschen Spiegel. Immerhin war es für die 20-Jährige die erste Rede vor einem politisch so bedeutsamen Publikum wie dem Europaparlament in Straßburg. In seiner Vertretung nahm sie gestern den Andrej-Sacharow-Preis für Menschenrechte entgegen.

Ihre wichtigste Forderung richtete sich direkt an die EU: Es könne nicht sein, dass europäische Banken Milliardensummen von „Putin und seinen Freunden“ waschen würden und dass sich in Straftaten verwickelte Oligarchen weiter frei in Europa bewegen dürften.

Alexej Nawalny sitzt seit März in einem russischen Straflager. Nach seiner Genesung von der Vergiftung – allen Indizien zufolge durch den russischen Geheimdienst – war er bei der Rückkehr aus Deutschland verhaftet worden. Offizielle Begründung: Verstoß gegen Bewährungsauflagen. Es gehe ihm wieder ziemlich gut, erzählt die Tochter, „er ist wieder derselbe wie früher, platzt vor Ideen.“