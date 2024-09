Naturhistorisches Museum retourniert 846-teilige Fossilsammlung

Denn in dem Brief wurde der britischen Autorin und Journalistin Catherine Mayer mitgeteilt, dass eine Sammlung des Naturhistorischen Museums , an sie und weitere rechtmäßige Erben zurückgegeben werde. Genauer gesagt: eine 846-Stück-starke Sammlung von Fossilien, die zu den größten Schenkungen gehört, die das Museum je erhalten hatte.

Sie untersucht, ob Objekte durch die Nationalsozialisten verfolgungsbedingt in den Besitz des Staates gekommen sind. 15.800 Objekte und 52.000 Bücher sind seit 1998 zur Rückgabe an die Erben der früheren Eigentümer empfohlen worden. Dazu dürften bald 846 Fossilfunde hinzukommen.

Es war die Empfehlung des österreichischen Kunstrückgabebeirats, basierend auf den Recherchen der Kommission für Provenienzforschung . „Diese“, erläutert deren Leiterin Pia Schölnberger beim Gespräch in ihrem Wiener Büro, „arbeitet alle Erwerbungen in den staatlichen Sammlungen ab 1933 systematisch und proaktiv auf.“

Doch dann fielen Thomas Mayer, Provenienzforscher am Naturhistorischen Museum Wien, die Briefe in die Hände.

Georg Rosenberg war Buchhalter mit einer Leidenschaft für die Geologie. Er besuchte regelmäßig Vorlesungen des Naturhistorischen Museums, beteiligte sich an Exkursionen in den Alpen und veröffentlichte wissenschaftliche Artikel. Im April 1938 schenkte er seine gesamte Fossilsammlung aus dem ostalpinen Raum dem Naturhistorischen Museum. Sie wurde also nicht enteignet, Rosenberg übertrug sie dem Museum selbst.

„Von einem persönlichen Besuche der Landesanstalt möchte ich aber nach wie vor absehen“, schrieb er im September 1938 in einem Brief an die Reichsstelle für Bodenforschung, „da ein Wiedersehen dieser geliebten Stätte an der ich zwanzig Jahre lang die Ehre hatte, meiner Studien pflegen zu dürfen, nach all dem Furchtbaren, das ich in den letzten Monaten erlebte, für mich seelisch kaum erträglich wäre.“

Doch Catherine Mayer und ihre Mutter Anna, ebenfalls eine rechtmäßige Erbin, wissen nicht so recht, was sie mit der Sammlung anfangen würden. „Am liebsten wäre uns“, sagt Catherine Mayer bei einem Treffen in einem Londoner Café, „die Objekte würden im Museum bleiben. Mit einer Zusatztafel, die die unglaubliche Geschichte von Georg Rosenberg verweist.“

Das stößt auf zwei Probleme. Einerseits stellt das Naturhistorische Museum (wie die meisten auf der Welt) nur einen Bruchteil seines Bestandes tatsächlich in den Schauräumen aus. Der Rest wird in Depoträumlichkeiten bewahrt. Es kann also nicht garantiert werden, dass Georg Rosenbergs Name so an die Besucher gelangt.

Die komplexe Rückgabe

Andererseits ist die Provenienzforschung klar in ihrer Vorgangsweise: NS-verfolgungsbedingt entzogene Objekte sind an die Rechtsnachfolger der früheren Eigentümer in natura zu restituieren. Konkret sind das rund zehn Personen, da Georg Rosenberg Witwe zwei Geschwister hatte und zudem schon mehr als 80 Jahre vergangen sind.