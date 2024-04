Nachts im (Naturhistorischen) Museum: Unterwegs mit dem Nachtwächter

Unter der Erde im Tiefspeicher müssen die Nachtwächter ebenfalls vorbeischauen. Hier unten werden unter anderem die ausgestopften Säugetiere, die nicht für die Ausstellung benötigt werden, gelagert. Bei konstanten 10 Grad. „Hier drinnen dürfen wir uns nicht zu lange aufhalten. Unsere Ausdünstungen und unsere Körpertemperatur wirken sich auf die Präparate aus“, sagt Kraus. Bleiben könnte man hier aber durchaus länger, zu sehen gibt es einiges. Ein zweiköpfiges Kalb (siehe Bild oben) und einen Mülleimer, der aus einem Elefantenfuß gefertigt wurde zum Beispiel.

Ein mulmiges Gefühl

Auf die Ausstellungsstücke zu achten, ist nicht die Aufgabe der Nachtwächter. Ob etwas fehlt, würde meist sowieso nicht auffallen. Die Ausstellungen verändern sich andauernd. „Hin und wieder haben wir aber Zeit, uns ein paar Objekte anzusehen“, sagt Kraus. Gestohlen wurde in den 34 Jahren, in denen Kraus im Museum arbeitet, aber noch nie etwas. Auch auf fremde Menschen sei er in den Räumlichkeiten nie gestoßen. Ein mulmiges Gefühl habe er hin und wieder trotzdem: „Wenn man die Tür hinter sich schließt und sie dann plötzlich wieder aufgeht. Da wird einem schon ganz anders“, sagt er. Bisher seien aber immer der Wind oder der knarrende Boden die Gründe dafür gewesen.