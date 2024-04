Neue Solaranlage am Dach des Naturhistorischen Museums installiert

Im Naturhistorischen Museum ist der Klimawandel überall. In den Ausstellungsräumen, in der Forschung. Nun sollen aber auch Maßnahmen dagegen gesetzt werden, sagt Generaldirektorin Katrin Vohland . Auch, wenn eines bereits jetzt feststeht: „Die Klimaneutralität bis 2030 werden wir nicht schaffen.“ Aber man arbeite trotzdem daran.

Der Gasausstieg und der Umstieg auf Fernwärme seien etwa schon gelungen. Alle 8.000 Leuchten konnten ebenfalls – mit Hilfe von finanziellen Mitteln der EU – auf LED umgestellt werden. Und die 674 Heizkörper wurden mit Thermostatventilköpfen ausgestattet. Allein die letzt genannte Maßnahme brachte in der vergangenen Heizperiode Einsparungen von 44 Megawattstunden (MWh) an Heizwärme – etwa der Verbrauch von 50 Haushalten.

In den historischen Schausälen könne die Erdwärme zwar nicht genutzt werden, man habe aber schon andere Räume im Auge. Bis 2028 soll nämlich das Tiefparterre zu einem barrierefreien „Welcome Center“ mit Kassen und Garderoben umgebaut werden. Hier soll dann auch die Erdwärme in Spiel kommen.

Anschluss an Fernkälte dauert noch

Es gibt aber noch weitere Projekte, die in Zukunft umgesetzt werden sollen: Gegen die Hitze im Sommer sollen ehemalige Lüftungsschächte revitalisiert und neue Beschattungselemente an den Fenstern angebracht werden. Der Anschluss an die Fernkälte sei ebenso in Arbeit. Derzeit findet die Verrohrung im Haus statt. „Bis wir aber in die hintersten Winkel gelangen, kann das gut sieben Jahre dauern“, sagt Fischer.